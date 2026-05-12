Spotify down oggi 12 maggio problemi per l’app di streaming musicale | migliaia le segnalazioni in Italia

Da fanpage.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 12 maggio, Spotify ha riscontrato problemi tecnici che hanno coinvolto gli utenti in Italia e in gran parte dell’Europa. Dal pomeriggio sono state segnalate difficoltà nell’accesso all’app, nella selezione delle canzoni e nel caricamento dei brani. Sono state numerose le segnalazioni di malfunzionamenti, con utenti che hanno avuto problemi a utilizzare il servizio come di consueto.

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Dal pomeriggio di oggi, 12 maggio, gli utenti di Spotify stanno riscontrando problemi. Migliaia le segnalazioni, in Italia e in gran parte d’Europa, tra difficoltà a entrare nell’app, selezionare le canzoni e malfunzionamenti nel caricamento dei brani.🔗 Leggi su Fanpage.it

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