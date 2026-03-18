Mercoledì 18 marzo il sito e l'app di X sono diventati irraggiungibili per migliaia di utenti. Molti hanno segnalato problemi di accesso attraverso diverse piattaforme, creando disagi tra chi utilizza il social network di Elon Musk. Dopo alcune ore di interruzione, il servizio è stato ripristinato e le funzionalità sono tornate normalmente.

X down, ancora problemi per il social network di Elon Musk. Nella giornata di mercoledì 18 marzo molti utenti hanno segnalato malfunzionamenti nella piattaforma ex Twitter. Non è chiaro cosa sia andato storto, ma secondo quanto raccolto dal portale Downdetector i problemi sembrano aver riguardato sia la versione desktop che l’applicazione mobile, con sito e app irraggiungibili per migliaia di utenti in tutto il mondo. L’allarme è poi rientrato dopo circa un’ora. X down mercoledì 18 marzo Mercoledì 18 febbraio migliaia di utenti in tutto il mondo hanno avuto difficoltà ad accedere a X (ex Twitter). Numerose le segnalazioni di malfunzionamenti al social network di proprietà di Elon Musk. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - X down mercoledì 18 marzo, segnalazioni su sito e app irraggiungibili per migliaia di utenti

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