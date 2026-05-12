Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv | orari partite 12 maggio ordine di gioco streaming

Oggi, al Foro Italico, si svolgono gli ottavi di finale del singolare maschile e i quarti di finale della parte alta del tabellone femminile degli Internazionali d’Italia 2026. Le partite sono trasmesse in diretta televisiva e si potrà seguire anche in streaming. La giornata promette un programma ricco di incontri che coinvolgono alcuni dei principali giocatori del torneo.

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Sarà un martedì decisamente intenso quello che attende gli appassionati di tennis. Al Foro Italico sono infatti in programma gli ottavi di finale del singolare maschile e i quarti della parte alta del tabellone di singolare femminile. Continua anche il percorso dei due tornei di doppio. Saranno quattro gli azzurri impegnati in tre match. Jannik Sinner, numero 1 del mondo, sfida la grande sorpresa Andrea Pellegrino, al suo miglior risultato in un Masters 1000 alla prima partecipazione. La mancanza di precedenti tra i due rende il confronto un inedito assoluto. Lorenzo Musetti, dopo la fatica accusata al termine del match contro Cerundolo e una condizione che non sembra ancora ideale, sfida il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 23.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari partite 12 maggio, ordine di gioco, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari partite 5 maggio, ordine di gioco, streamingGiornata di debutto per quanto riguarda il tabellone femminile agli Internazionali d’Italia 2026. Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari partite 6 maggio, ordine di gioco, streamingSaranno 38 i match previsti oggi, mercoledì 6 maggio, a Roma per gli Internazionali d’Italia 2026 di tennis, torneo combined di categoria ATP Masters... Argomenti più discussi: Tennis oggi · Roma 2026: Risultati di tutte le partite in diretta degli Internazionali d'Italia; Internazionali BNL d'Italia 2026: il tabellone del singolare maschile; Internazionali di Tennis Roma 2026: biglietti, prezzi e come comprarli; Internazionali tennis Roma 2026: date, calendario, protagonisti e dove vedere in tv i BNL d'Italia. Internazionali BNL d'Italia 2026, Cobolli eliminato ift.tt/pXV0jLy x.com Lavazza, da quest'anno diventa Official Coffee agli Internazionali BNL d'Italia 2026 di tenis e, contestualmente, celebra il rinnovo a lungo termine fino al 2030 delle partnership con il tennista italiano numero 1 al mondo Jannik Sinner e con alcuni dei tornei più reddit Internazionali BNL d'Italia 2026: programma degli italiani e dirette tvTutto il programma della giornata agli Internazionali di Roma: Sinner atteso sul Centrale, gli altri italiani in campo e le opzioni per seguirli in diretta ... notizie.it