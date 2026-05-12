Spotify down in Italia e nel Mondo problemi di streaming nell' app di musica e migliaia di segnalazioni

Da virgilio.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Spotify ha riscontrato problemi di funzionamento a livello globale, con numerose segnalazioni di utenti italiane che segnalano difficoltà nello streaming e nell’utilizzo dell’app di musica. Il servizio risulta inattivo o parzialmente funzionante in molte parti del mondo, causando disservizi a un vasto numero di ascoltatori. Al momento non sono stati comunicati dettagli ufficiali sulle cause del guasto o sui tempi di ripristino.

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Migliaia di segnalazioni di malfunzionamenti di Spotify in Italia. Il colosso della musica streaming è in down in tutto il mondo, rendendo impossibile agli utenti la riproduzione dei contenuti. I clienti della piattaforma si stanno lamentando da alcune ore per i problemi sia di accesso sia di ascolto. Spotify down Le prime segnalazioni del down di Spotify in Italia sarebbero partite già nella mattinata di martedì 12 maggio. Attraverso i suoi canali social, la multinazionale ha comunicato di essere consapevole del guasto, ma che sono ancora in corso le verifiche. Notizia in aggiornamento.🔗 Leggi su Virgilio.it

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