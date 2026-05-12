Negli ultimi anni sono stati annunciati investimenti milionari per lo sviluppo di impianti sportivi, ma molte opere sono rimaste incomplete o abbandonate. Tra le questioni più discusse ci sono i 10 milioni promessi per il settore e il caso di una piscina nelle Saline, ferma a causa di un contenzioso. Questi episodi sollevano dubbi sulla gestione delle risorse pubbliche destinate alle infrastrutture sportive.

? Domande chiave Dove sono finiti i 10 milioni promessi per lo sport?. Perché la piscina delle Saline resta bloccata in un contenzioso?. Chi ha deciso di dirottare i fondi sportivi verso le scuole?. Come si spiega il degrado dei campi dopo gli annunci milionari?.? In Breve Assessore Pizzi dirotta parte dei 10 milioni previsti per lo sport verso l'edilizia scolastica.. Impianti come la piscina delle Saline restano chiusi per contenziosi milionari con ex gestori.. Campi tennis Ponterosso fermi da due anni e 26 km di strade con asfalto provvisorio.. Assessore Campagnolo gestisce oltre cento blocchi di cemento al posto del verde sul lungomare.. Dopo cinque anni e mezzo di gestione amministrativa, il bilancio del trio Olivetti-Bello-Liverani emerge come una collezione di cifre ingigantite e progetti rimasti sulla carta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sport e infrastrutture: tra annunci milionari e impianti abbandonati

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