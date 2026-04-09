Sport all' anno zero tra impianti chiusi e cantieri fermi il caso finisce in Regione
In questa fase, molte strutture sportive sono ancora chiuse e i cantieri per nuove infrastrutture sono fermi. Di conseguenza, atleti e famiglie sono costretti a spostarsi altrove per praticare attività sportive, creando una situazione di stallo per lo sport amatoriale e dilettantistico. La questione è approdata recentemente alla Regione, dove si discute delle possibilità di ripresa e di interventi per riqualificare gli impianti.
Impianti chiusi, cantieri fermi e atleti e famiglie costretti alla ‘migrazione’ per poter praticare attività sportive. E' questo il quadro fotografato da una delegazione del Movimento 5 Stelle all'assessora regionale, delegata allo Sport, Fiorella Zabatta. Un'emergenza che non è solo sportiva ma. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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