Sport all' anno zero tra impianti chiusi e cantieri fermi il caso finisce in Regione

In questa fase, molte strutture sportive sono ancora chiuse e i cantieri per nuove infrastrutture sono fermi. Di conseguenza, atleti e famiglie sono costretti a spostarsi altrove per praticare attività sportive, creando una situazione di stallo per lo sport amatoriale e dilettantistico. La questione è approdata recentemente alla Regione, dove si discute delle possibilità di ripresa e di interventi per riqualificare gli impianti.