Durante un’intervista rilasciata a Wheel Talks, un calciatore ha parlato della sua esperienza in una nuova squadra, affermando di essersi sentito subito a suo agio e di aver vissuto momenti particolarmente significativi legati a una vittoria trofeo. Con lui hanno partecipato altri calciatori, tra cui Frattesi, Zielinski e De Vrij, che hanno condiviso le proprie impressioni sulla stagione.

Inter News 24 Mkhitaryan, come Frattesi, Zielinski e De Vrij, si è raccontato ai microfoni di Wheel Talks, di Inter Media House. Le sue parole. Nel corso di Wheel Talks di Inter Media House, Henrikh Mkhitaryan si è raccontato in un confronto che ha visto la partecipazione anche di Stefan de Vrij, Davide Frattesi e Piotr Zielinski. Il centrocampista armeno ha ripercorso i momenti più significativi della sua carriera, soffermandosi in particolare sulle emozioni vissute con la maglia dell’ Inter. Per Mkhitaryan, i ricordi più intensi sono inevitabilmente legati ai trofei conquistati, ma il suo discorso si allarga anche al valore complessivo del percorso da calciatore, vissuto sempre con grande passione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mkhitaryan racconta: «Qui mi sono sentito subito a casa. Momenti migliori? Legati sicuramente a quel trofeo»

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