Fivizzanese Duchi dice addio alla società | E’ un posto speciale mi sono sentito a casa

Da sport.quotidiano.net 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo tre anni, il tecnico della società di calcio locale annuncia il suo addio. Durante questo periodo, ha contribuito alla crescita della squadra e si è distinto come uno dei allenatori più promettenti nel panorama regionale. Le sue parole descrivono il suo rapporto con il club come molto stretto, definendolo un luogo “speciale” e “come sentirsi a casa”. La decisione di lasciare la società segna la fine di un ciclo importante per entrambe le parti.

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Tre anni intensi, ricchi di emozioni e risultati, che hanno segnato la crescita della Fivizzanese e consacrato Davide Duchi come uno dei tecnici emergenti della categoria. Arrivato sulla panchina albiceleste alla sua prima esperienza da allenatore, il tecnico di Aulla ha saputo costruire un percorso solido e ambizioso, culminato con la promozione in Prima Categoria e un settimo posto di valore. Il primo anno è stato subito da protagonista. Fivizzanese a un passo dal titolo, sfumato per un solo punto dietro al Montignoso, prima della delusione nella finale playoff contro il Sagginale. Una battuta d’arresto che si è trasformata in punto di partenza.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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