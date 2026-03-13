Informazione | nasce ' Spes Talks' il 16 marzo a Roma il primo incontro su media e guerre contemporanee

Il 16 marzo a Roma si terrà il primo incontro di Spes Talks, un nuovo format dedicato a discutere di media e guerre contemporanee. L’evento rappresenta un’occasione per confrontarsi su tematiche attuali legate all’informazione e ai conflitti in corso. La giornata vedrà la partecipazione di relatori e esperti nel settore dei media e dei conflitti armati.

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - Nasce Spes Talks, il nuovo format di dialogo e approfondimento promosso dalla Spes Academy “Carlo Azeglio Ciampi”, in collaborazione con UnitelmaSapienza – Università degli Studi di Roma, con l'obiettivo di favorire il confronto tra istituzioni, imprese, mondo accademico, sistema finanziario e media sui principali scenari di trasformazione economica, sociale e geopolitica. Il primo appuntamento del ciclo si terrà lunedì 16 marzo alle ore 14.00 nella sala conferenze di UnitelmaSapienza, in piazza Sassari 4 a Roma, ed è dedicato al tema “I media e le guerre di oggi. Il racconto delle crisi”, con un focus sul ruolo dell'informazione nel contesto dei conflitti contemporanei, sulle sfide poste dalla comunicazione delle crisi e sull'impatto della disinformazione nei contesti geopolitici globali. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Informazione: nasce 'Spes Talks', il 16 marzo a Roma il primo incontro su media e guerre contemporanee Articoli correlati Nasce il Primo Osservatorio nazionale sulle Media Relations musicaliIl mercato discografico italiano, nonostante i volumi record di produzione legati alla saturazione digitale, si scontra con un’inefficienza... Leggi anche: “Cesare e le guerre contemporanee”, nuovo libro di Simone Di Meo: quando l’antico spiega il presente