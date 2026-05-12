L’area verde di via D’Andò a Marina è stata riqualificata dagli studenti con il supporto del Comune, dell’Istituto Pacinotti e di Legambiente. Sono state posizionate panchine, cassette per i pipistrelli e rifugi per piccoli rettili. L’intervento mira a rendere lo spazio più inclusivo e adatto a diverse specie animali, migliorando l’ambiente e offrendo un habitat più sicuro.

Recuperata l’area a verde di via D’Andò a Marina grazie a Comune, Istituto Pacinotti e Legambiente. Posizionate panchine, cassette ricovero per pipistrelli e rifugi per i piccoli rettili. Si è concluso con una grandissima partecipazione di studenti il progetto, di "Service learning" svolto da una classe dell’IC Pacinotti. In Via D’Andò 7 studenti e studentesse della 2a Afm, guidati dalla prof Francesca Mirri, hanno presentato alla cittadinanza i risultati di un intenso percorso biennale. Fin dai primi mesi del loro ingresso alla secondaria di secondo grado, la classe ha investito tempo ed energie in questo ambizioso progetto di riqualificazione spaziale, supportata dalla supervisione del corpo docente e dalla mediazione degli educatori ed educatrici di Legambiente Pisa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spazio inclusivo e habitat. L’area verde di via Andò riqualificata dagli studenti

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