Da area di risulta a spazio verde al servizio della comunità | Ponteranica e lo studio Bonicelli premiati per il progetto di recupero dell’area di via VIII Marzo

Il progetto di recupero dell’area di via VIII Marzo a Ponteranica è stato premiato per aver trasformato uno spazio di risulta in un bosco urbano, grazie alla scelta di alberi autoctoni e pavimentazioni drenanti. La causa di questo intervento risiede nella volontà di offrire alla comunità un luogo pubblico più bello e accessibile. La riqualificazione, realizzata dallo studio Bonicelli, ha restituito un ambiente più vivibile e verde. La comunità ora potrà usufruirne quotidianamente.

Un’area di risulta de-pavimentata e impreziosita con filari di alberi autoctoni e nuove pavimentazioni drenanti, restituendo alla comunità uno spazio pubblico di qualità e maggiormente fruibile: questa, in estrema sintesi, la ratio del progetto di riqualificazione che lo studio Mario Bonicelli architetto e partners ha portato a termine nella zona di via VIII Marzo a Ponteranica, intervento al quale è stato assegnato il riconoscimento “Premio città per il verde”, sezione Verde Urbano, promosso da Il Verde Editoriale, l’unico a livello nazionale che premia i Comuni italiani che si sono particolarmente distinti per realizzazioni finalizzate all’incremento del patrimonio verde pubblico o abbiano, attraverso programmi mirati, migliorato le condizioni ambientali del proprio territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Di nuovo disponibili 120 posti auto nell'area nord dell'area di risultaIl Comune annuncia che sono di nuovo disponibili 120 posti auto nell’area di risulta, sul lato nord.

Carpi, al via progetto di manutenzione dell’area verde su via MuliniQuesto progetto di manutenzione mira a migliorare l’area verde tra via Mulini, Montessori e Marx a Carpi.

Edilizia residenziale pubblica, recuperati alloggi di risulta di Area. L’assessore Piu: Entrati già in graduatoria, 218 famiglie hanno avuto la loro casaCagliari, 4 febbraio 2026 - Nel corso del tempo sono rientrati nella disponibilità dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa (Area) un numero rilevante di alloggi di risulta, sui quali soltanto ... regione.sardegna.it

Posa della prima pietra a Pescara per lavori in area di risultaPossiamo dire che oggi è una giornata storica per Pescara perché, dopo quasi quarant'anni, partono i lavori nell'area di risulta dove sorgerà il parcheggio lato sud di 752 posti. Un parcheggio ... ansa.it

