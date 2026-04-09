Intitolato a Teresa Mattei il parco di San Bartolo la festa nell’area verde completamente riqualificata

Questa mattina, nel quartiere di San Bartolo, si è tenuta l’inaugurazione del parco di via Marino della Pasqua, completamente riqualificato dopo i lavori di ristrutturazione. L’evento ha visto la partecipazione di circa cento bambini della scuola del quartiere, che hanno preso parte a una festa dedicata all’intitolazione del parco a Teresa Mattei. La cerimonia ha concluso il percorso di rinnovamento dell’area verde.

Una grande festa ha coinvolto i quasi cento bambini e bambine della scuola di San Bartolo, che questa mattina (giovedì 9 aprile) hanno partecipato all’inaugurazione del parco di via Marino della Pasqua a conclusione dei lavori di riqualificazione e all’intitolazione a Teresa Mattei. Gli alunni e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

"Bottiglie incendiarie per danneggiare il parco": nuovo raid vandalico nell'area verde di GarbatellaIl caso dopo l'inaugurazione del viale per padre Guido Chiaravalli, i volontari: "Ennesimo attacco, ma non ci fermeremo" La mattina l’inaugurazione...

Area verde presso le scuole completamente rinnovata, saranno installate 8 tipologie di giochi per differenti fasce d'etàA Villa Verucchio sono partiti i lavori al Parco delle Speranze, che fanno parte del programma di importanti opere di manutenzione straordinaria...

Temi più discussi: Il vestito di mia madre, Sara Rattaro presenta il libro dedicato a Teresa Mattei; Gino Strada, Margherita Hack e il Nido di vespe: tutte le nuove intitolazioni di strade e giardini a Roma; Al Museo di Cariati un incontro dedicato alle Madri Costituenti; Genova celebra le Resistenze al femminile: alla Maddalena una rassegna tra memoria e impegno civile.

Santarcangelo, il parco di San Bartolo intitolato a Teresa MatteiUna grande festa ha coinvolto i quasi cento bambini e bambine della scuola di San Bartolo, che questa mattina (giovedì 9 aprile) hanno partecipato ... corriereromagna.it

Nuovi arredi e giochi inclusivi: Santarcangelo riqualifica il parco e lo intitola a Teresa MatteiUna grande festa ha coinvolto i quasi cento bambini e bambine della scuola di San Bartolo, che questa mattina (giovedì 9 aprile) hanno partecipato all’inaugurazione del parco di via Marino della ... altarimini.it

Edizioni Piemme. Ella Joy Meir · Solstice. @sararattaro ripercorre la vita di Teresa Mattei dall’infanzia al fuoco dei primi anni dell’età adulta, restituendo con sensibilità e attenzione il ritratto di una donna straordinaria e trasformando la sua esistenza in un gran - facebook.com facebook

“La cosa più importante della nostra vita è aver scelto la nostra parte”. Oggi al seggio per votare al Referendum mi ha accompagnato questa frase della nostra concittadina madre costituente e partigiana Teresa Mattei. x.com