Spalletti Juve allenatore al centro del progetto | sintonia totale con Elkann per tornare ai vertici

Da juventusnews24.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatore della Juventus è diventato il punto focale del progetto della società, con un’intesa totale con l’amministratore delegato. L’obiettivo è riportare la squadra ai livelli più alti del calcio nazionale e internazionale. La collaborazione tra l’allenatore e la dirigenza si basa su un piano condiviso, con l’intento di rafforzare la competitività del club. La strategia coinvolge piani a medio e lungo termine per il rilancio della squadra.

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di Luca Fiore Spalletti Juve, l’allenatore bianconero è al centro del progetto ed è in sintonia con la società per ritornare ai vertici. Al centro del nuovo progetto della Juventus, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, figura Luciano Spalletti. Il rapporto tra il tecnico e la proprietà si è consolidato rapidamente, trasformandosi in una sintonia totale che abbraccia il piano tecnico e strategico. John Elkann ha voluto ribadire nei giorni scorsi “l’importanza di partire da una base collaudata”, confermando la volontà di costruire un ambiente competitivo, evitando rivoluzioni che potrebbero destabilizzare l’equilibrio. La dirigenza è allineata con questa visione, consapevole che la continuità rappresenta un valore aggiunto per il raggiungimento dei traguardi e per garantire stabilità all’intero ambiente.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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