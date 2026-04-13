Juventus sinergia totale Elkann-Spalletti | così si è rafforzato il legame tra proprietà e allenatore Retroscena importante

Recentemente si è venuto a conoscenza di un rafforzamento nel rapporto tra la proprietà della squadra e l’allenatore. In particolare, ci sono state indicazioni di una sinergia più stretta tra il rappresentante della proprietà e il tecnico, consolidando così i rapporti tra le parti. Un retroscena di rilievo riguarda come questa collaborazione abbia portato a un rafforzamento della collaborazione in vista delle prossime sfide sportive.

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