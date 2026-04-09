La Juventus ha raggiunto un accordo con Luciano Spalletti per il rinnovo del contratto fino al 2028, garantendo continuità al progetto tecnico della squadra. La firma è stata confermata e l'allenatore rimarrà alla guida del team nelle prossime stagioni, con la linea tecnica attualmente inalterata. La società ha comunicato ufficialmente la decisione di proseguire con l’attuale strategia, rafforzando la stabilità del gruppo.

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© Calcionews24.com - Spalletti Juve, intesa totale! Accordo fino al 2028 per dare continuità al progetto bianconero. Tutti gli aggiornamenti

Rinnovo Spalletti, accordo tra il tecnico e la Juventus fino al 2028. Gli ultimi aggiornamentidi Angelo CiarlettaRinnovo Spalletti, accordo tra il tecnico toscano e la Vecchia Signora fino al giugno del 2028.

Juve, si avvicina il rinnovo di Spalletti: accordo fino al 2028Torino, 8 aprile 2026 – La Juventus prova a costruire il futuro, dando continuità.

SPALLETTI JUVE, È FATTA: ACCORDO TOTALE RAGGIUNTO!

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Juventus: Spalletti ha firmato, la cifra del nuovo contratto. Addio al sogno ConteLa Juventus occupa al momento la quinta posizione in classifica. Se il campionato finisse ora, i bianconeri sarebbero addirittura fuori dalla Champions League, l'obiettivo minimo fissato dalla dirigen ... msn.com

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#Éderson è diventato il primo obiettivo di Luciano #Spalletti per rivoluzionare la mediana della #Juve L'#Atalanta valuta il suo cartellino 40 milioni di euro, una cifra che potrebbe aumentare se dovessero inserirsi altri top club europei Il tecnico toscano - facebook.com facebook

Luciano Spalletti e la Juventus hanno raggiunto un accordo per il nuovo contratto. Sarà valido fino a giugno 2028, due anni in più assieme Spalletti continuerà come allenatore alla Juve, come già riportato [Fabrizio Romano] x.com