spal la fiducia cresce

Il “fiduciometro” dei tifosi della Spal segna un nuovo aumento, confermato dall’ultimo risultato positivo ottenuto contro il Santarcangelo nella prima partita dei playoff. La percentuale di fiducia tra i supporter si è rafforzata, proseguendo un trend di crescita iniziato nelle settimane precedenti. La squadra si prepara ora alle prossime sfide, con l’attenzione rivolta alle gare che decideranno il proseguimento del campionato.

Il "fiduciometro" del popolo spallino, già in rialzo nelle ultime settimane, ha fatto registrare una ulteriore impennata dopo l’autorevole successo sul Santarcangelo, nella prima delle sei gare playoff. A proposito, ora si conosce quasi per intero il possibile cammino dei biancazzurri: domenica cala al "Mazza" il Medicina, promosso alla finale regionale da uno 0-0 ai supplementari. Le modalità sono le stesse del primo match: l’Ars si qualifica anche col pareggio, che però implica supplementari che è meglio scansare. Se passa, Parlato è atteso dal doppio confronto con gli abruzzesi della Santegidiese, fulminante in attacco (75 gol segnati contro i 57 della Spal) ma più carente in difesa (44 contro 22).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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