La Juventus ha predisposto un programma di lavoro personalizzato per Thuram, che sta affrontando un problema alla caviglia dopo la partita di Udine. Nel frattempo, Holm rimane ancora in infermeria. La squadra si concentra anche sulla crescita di Vlahovic, che sta aumentando la fiducia nel suo rendimento. Nessun altro dettaglio su eventuali altri interventi o decisioni ufficiali.

È stata una giornata di ripresa alla Continassa, quella di ieri, con il gruppo che ha lavorato con Luciano Spalletti a eccezione di due calciatori: Emil Holm, ancora alle prese con un problema al soleo, e Khephren Thuram, dolorante alla caviglia sinistra. Il centrocampista francese ha dovuto chiedere la sostituzione all’inizio della ripresa di Udinese-Juventus per le conseguenze di un duro pestone incassato nel corso del primo tempo e, anche se in casa bianconera la preoccupazione pare bassa, le sue condizioni continuano a essere monitorate di giorno in giorno. Non c’è fretta alla Continassa, perché l’allenatore ha ancora tre allenamenti pieni per preparare la partita di sabato sera (ore 20. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juventus, lavoro personalizzato per Thuram. Cresce la fiducia per Vlahovic

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