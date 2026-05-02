SpaceX | possibile debutto della nuova Starship il 13 maggio

Il 13 maggio potrebbe essere il giorno del primo volo della nuova versione della nave spaziale. I motori Raptor 3, installati sulla capsula, sono stati oggetto di attenzione e si attendono novità sulla loro performance. Durante il test di lancio è previsto il rientro del booster e della nave, con le località di atterraggio già definite. La data e le modalità dell’evento sono ancora in fase di conferma.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi motori Raptor 3 la potenza del lancio?. Dove cadranno esattamente il booster e la nave dopo il test?. Perché questa missione è decisiva per il programma Artemis della NASA?. Quali rischi comporta la nuova traiettoria verso le isole caraibiche?.? In Breve Debutto motori Raptor 3 con traiettoria verso Isole Cayman e Giamaica.. Utilizzo Super Heavy Booster 19 e Ship 39 con ammaraggio nell'Oceano Indiano.. Inaugurazione Pad 2 a Starbase per gestire sollecitazioni hardware di terza generazione.. Programma Artemis punta alla disponibilità lander lunari entro la fine del 2025.. Il 13 maggio alle ore 0:30, secondo i dati del sistema CADENA per la gestione del traffico aereo, SpaceX potrebbe avviare il dodicesimo lancio di prova della Starship.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - SpaceX: possibile debutto della nuova Starship il 13 maggio Notizie correlate SpaceX accelera al Cape: nasce il Gigabay per i nuovi Starship? Cosa sapere SpaceX completa il traliccio del Gigabay a Roberts Road per i nuovi Starship. Starship Block 3: SpaceX accelera i test critici sulla rampa 2A Starbase, le operazioni di test per il nuovo stadio di Starship Block 3 si intensificano con lo spostamento della Ship 39 e del Booster 19 verso le... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La quotazione in borsa più grande di sempre - Marta Khomyn; SpaceX, scommessa da 15 miliardi su Starship per dominare l’economia dello spazio; Musk accelera sull’IA: SpaceX valuta l’acquisizione di Cursor per 60 miliardi; Spacex: gli investimenti nel programma Starship superano i 15 miliardi di dollari mentre si avvicina il debutto del prototipo aggiornato - deposito per l'IPO della società. SpaceX, scommessa da 15 miliardi su Starship per dominare l’economia dello spazioSpaceX ha investito oltre 15 miliardi di dollari nello sviluppo di Starship, il razzo destinato a sostenere la crescita di Starlink e le future missioni lunari e marziane ... ilsole24ore.com Lanciato il razzo Falcon Heavy di SpaceX, dpo una pausa di 18 mesiDopo uno slittamento di 48 ore dovuto alle avverse condizioni meteo, è finalmente riuscito il lancio del razzo Falcon Heavy di SpaceX, tornato a volare dopo una pausa di 18 mesi con l'obiettivo di por ... ansa.it Un razzo SpaceX colpirà la Luna il 5 agosto: nessun rischio, ma un’occasione scientifica unica OST FACEBOOK Un secondo stadio di un Falcon 9 lanciato nel gennaio 2025 è ora su una traiettoria che lo porterà a schiantarsi sulla Luna il 5 agosto 2026, seco - facebook.com facebook L’IPO di SpaceX: i dettagli sullo storico piano di Elon Musk per la conquista di Marte e dei mercati mondiali x.com