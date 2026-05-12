Space economy | Manlio Di Stefano guida i mercati di Nebex

Manlio Di Stefano è alla guida dei mercati di Nebex nel settore dell’economia spaziale. La società ha adottato una nuova strategia per tutelare le imprese italiane nel contesto internazionale. In parallelo, si discute sul rischio che i fondi pubblici europei possano finire nelle mani di concorrenti extra-europei, sollevando domande su come garantire la tutela degli interessi nazionali e comunitari in questo settore in crescita.

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