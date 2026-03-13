dal lussana alla space economy con revolv space che alimenta i satelliti

Revolv Space, startup italiana, progetta sistemi intelligenti per satelliti che regolano automaticamente l’orientamento dei pannelli solari. L’obiettivo è ottimizzare l’assorbimento di energia in orbita. La società si inserisce nel settore della space economy, puntando a migliorare l’efficienza energetica delle apparecchiature spaziali. La loro tecnologia viene applicata a satelliti di diversa natura e dimensione.

La startup Revolv Space sviluppa sistemi intelligenti che orientano i pannelli solari dei satelliti per massimizzare l’energia in orbita. Nel team c’è il bergamasco Filippo Oggionni Nata nel 2022 nei Paesi Bassi dall’incontro tra due italiani e due polacchi. «Nessuno aveva l’ambizione di fare l’imprenditore – racconta lo startupper – però ci piaceva il settore e là abbiamo trovato un contesto molto fertile, per certi versi simile a quello statunitense, che ci ha fornito il supporto nel muovere i primi passi, sia dal punto di vista economico che di sviluppo nell’innovazione. L’Italia invece ci sta dando una mano a scalare l’azienda». Il cuore... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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