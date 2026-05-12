Spaccio o consumo condiviso? Ad Avellino un testimone cambia la prospettiva del processo

Da avellinotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Avellino si svolge un'udienza in cui un testimone ha rilasciato una dichiarazione che potrebbe influenzare il corso del processo. La sua testimonianza riguarda questioni legate a spaccio o consumo condiviso di sostanze, e questa affermazione viene considerata importante dalla difesa. La discussione si svolge davanti al giudice, senza altri dettagli disponibili sulle parti coinvolte o sugli sviluppi futuri.

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Avellino, 12 maggio 2026 - C'è un'udienza, un testimone e una dichiarazione che, almeno per la difesa, potrebbe valere molto. Il processo a carico di alcuni giovani di Avellino, accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, è tornato davanti al collegio presieduto dal giudice Scarlato.L'udienza.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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