Errore medico fatale ad Avellino | il processo sulla rimozione del rene sbagliato

Ad Avellino si svolge un processo riguardante la morte di un uomo avvenuta dopo un intervento presso la clinica privata Villa Ester. L’accusa riguarda un errore durante la rimozione di un rene, che ha portato al decesso del paziente. Le udienze sono attualmente in corso e si stanno esaminando le responsabilità dei medici coinvolti nell’intervento. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica locale.

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Ad Avellino è in corso il processo per la morte di un uomo operato nella clinica privata Villa Ester. Gli era stato asportato l'organo sano. Quello malato era rimasto al suo posto.La malattia e l’errore in sala operatoriaEduardo Colacicco aveva un tumore al rene destro. Lo sapevano i medici che.🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Errore fatale a Napoli: medico condannato per la morte di una donnaUn tribunale di Napoli ha emesso una condanna per omicidio colposo nei confronti di un medico del presidio ospedaliero Pellegrini, ritenuto... Referendum sulla giustizia, ad Avellino il confronto pubblico “Le ragioni del Sì e del No”Venerdì 13 marzo alle ore 17:00, presso Spazio Arena in Via Santissima Trinità 93 ad Avellino, si terrà l’incontro pubblico “Le ragioni del Sì e del... Argomenti più discussi: Avellino, operato al rene sano: perse la vita. Il figlio: vita stravolta, ora giustizia; MotoGP, Marc Marquez shock: frattura al piede e stop forzato. Salta Le Mans e Barcellona; Il giallo della ricina a Quarto Grado | Le (presunte) tensioni familiari al centro dell'indagine; Il chirurgo maldestro che ha ucciso il paziente rimuovendo l’organo SBAGLIATO offre una scusa per l’orrendo errore.