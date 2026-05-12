Spaccio di droga | ipotesi militari anche a Colico

Le autorità stanno valutando l'ipotesi di un intervento militare contro lo spaccio di droga anche nella zona di Colico. Nel frattempo, il politico locale continua a promuovere iniziative e a fare pressioni sulla questione della sicurezza nei territori di Lecco e Sondrio. La polizia sta intensificando i controlli nelle aree considerate a rischio, mentre le indagini proseguono per identificare eventuali responsabili.

Non si ferma l'offensiva politica di Eugenio Zoffili sul tema della sicurezza nei territori di Lecco e Sondrio. Il deputato leghista, capogruppo della Lega in commissione Difesa alla Camera, ha presentato una nuova interrogazione parlamentare al Governo per chiedere un deciso rafforzamento della.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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