Spaccio di droga | ipotesi militari anche a Colico

Da leccotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità stanno valutando l'ipotesi di un intervento militare contro lo spaccio di droga anche nella zona di Colico. Nel frattempo, il politico locale continua a promuovere iniziative e a fare pressioni sulla questione della sicurezza nei territori di Lecco e Sondrio. La polizia sta intensificando i controlli nelle aree considerate a rischio, mentre le indagini proseguono per identificare eventuali responsabili.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Non si ferma l'offensiva politica di Eugenio Zoffili sul tema della sicurezza nei territori di Lecco e Sondrio. Il deputato leghista, capogruppo della Lega in commissione Difesa alla Camera, ha presentato una nuova interrogazione parlamentare al Governo per chiedere un deciso rafforzamento della.🔗 Leggi su Leccotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Lo spaccio diventa un e-commerce: droga online, recensioni e un 'point' anche a FanoPesaro, 26 marzo 2026 – Un vero e proprio shop online della droga, con clienti registrati, ordini online e con un punto operativo anche a Fano.

Gli spacciatori di Colico prendono a sassate volontari e agenti che stavano ripulendo i boschi della drogaColico (Lecco), 8 marzo 2026 – Una sassaiola contro i volontari, i poliziotti e gli agenti della Polizia locale che stavano ripulendo i boschi della...

Argomenti più discussi: Traffico di stupefacenti tra Vicenza e Rovigo: eseguite 9 misure cautelari (video); Clan Senese, avviso di garanzia per un quarantatreenne di Sulmona. Spaccio in concorso l'ipotesi di reato; Rovigo, 9 misure cautelari per traffico di droga: smantellata rete tra carcere e province venete; SPACCIO DI DROGA TRA I GIOVANI, ARRESTATO UN 18ENNE A SANT'ARCANGELO SORPRESO A CEDERE HASHISH ANCHE AD UN MINORE.

spaccio di spaccio di droga ipotesiBrindisi e Lecce, per lo spaccio di droga nel Nord Salento chiesto rinvio a giudizio per 23 personeAl centro dell’operazione Orione ci sono i tre fratelli Gaudadiello. L'inchiesta, sviluppata tra il 2015 e il 2018, ricostruisce un presunto sistema di approvvigionamento e distribuzione di cocaina, h ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web