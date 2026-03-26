Un sito web dedicato allo spaccio di sostanze stupefacenti è stato scoperto, con clienti iscritti, ordini effettuati tramite piattaforma digitale e un punto fisico attivo a Fano. La polizia ha individuato un vero e proprio e-commerce della droga, che includeva recensioni online e modalità di acquisto digitali. Le autorità stanno procedendo con le indagini per chiarire i dettagli dell'operazione.

Pesaro, 26 marzo 2026 – Un vero e proprio shop online della droga, con clienti registrati, ordini online e con un punto operativo anche a Fano. È questo il sistema scoperto dalla Polizia di Stato e smantellato nelle ultime ore con 12 misure cautelari: 8 in carcere e 4 ai domiciliari. L’indagine coordinata dalla Dda di Ancona. L’indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Ancona, ha portato alla luce un’organizzazione criminale strutturata e armata, composta da italiani, albanesi e marocchini, capace, secondo gli investigatori, di rifornire l’intero territorio marchigiano con un flusso continuo di stupefacenti. Operazione antidroga nelle Marche: 12 arresti A Fano attivo uno dei point per la distribuzione al dettaglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo spaccio diventa un e-commerce: droga online, recensioni e un 'point' anche a Fano

Articoli correlati

Leggi anche: Scoperto l'e-commerce della droga: listino prezzi online, recensioni e consegne a domicilio. Sgominata la rete de "La Sacra Famiglia"

Gom Gom Cards sbarca online: il nuovo e-commerce TCG che porta lo “spacchettamento” in diretta su TikTokC'è un momento, nel collezionismo, che vale più di mille parole: il fruscio della busta che si apre, l'istante in cui la carta rara “scivola” verso...

Approfondimenti e contenuti su Lo spaccio diventa un e commerce droga...

Vitruvio e Fano, un legame scritto nella pietra: scoperta la Basilica, il mito diventa realtàFano (Pesaro Urbino), 19 gennaio 2026 – Per oltre 2mila anni è stato un legame fatto di parole, orgoglio cittadino e pagine di storia studiate in tutto il mondo. Da oggi, il rapporto tra Marco ... ilrestodelcarlino.it

Fano, cocaina e mattoni: si mette in proprio nell’edilizia ma spaccia. Giovane patteggia 3 anni e 12mila euro di multaL’arresto risale a settembre, quando un 24enne albanese residente a Fano, era strato sorpreso dai carabinieri mentre cedeva una pallina termosigillata a una ragazza nella zona periferica della Carrara ... corriereadriatico.it