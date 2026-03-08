Gli spacciatori di Colico prendono a sassate volontari e agenti che stavano ripulendo i boschi della droga

A Colico, il 8 marzo 2026, alcuni spacciatori hanno lanciato sassi contro volontari, agenti di polizia e membri della Polizia locale impegnati a rimuovere rifiuti e tracce di droga nei boschi dell’Alto Lario. L’episodio ha coinvolto diverse persone che stavano svolgendo lavori di pulizia, mentre gli aggressori hanno risposto con violenza durante l’intervento.

Colico (Lecco), 8 marzo 2026 – Una sassaiola contro i volontari, i poliziotti e gli agenti della Polizia locale che stavano ripulendo i boschi della droga dell'Alto Lario a Colico dai rifiuti. A tirare i sassi sono stati tre spacciatori in fuga. Lo racconta l'onorevole della Lega Nord Eugenio Zoffili, che ieri, ha partecipato a un intervento di pulizia ambientale nelle aree boschive tra Colico e Dorio. Era successo lo stesso anche lui lo scorso ottobre, durante un primo intervento di pulizia ambientale. Questa volta il parlamentare è stato risparmiato, ma non altri che erano con lui: “Durante la fuga di tre spacciatori non è mancata l'ennesima sassaiola contro volontari e agenti”, riferisce il deputato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

