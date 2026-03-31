Un uomo di 37 anni, residente a Napoli, è stato arrestato dopo aver aggredito gli agenti della Polizia di Stato a Portici. Gli agenti avevano notato una vettura che, alla loro presenza, aveva accelerato e tentato di scappare. Quando sono stati fermati, il conducente non si è fermato all’alt e ha aggredito gli agenti durante l’arresto.

Gli agenti della Polizia di Stato erano a Portici quando hanno notato una vettura che alla presenza dei poliziotti ha accelerato. Portici. Durante un servizio di controllo del territorio gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano nel transitare in Corso Garibaldi a Portici hanno notato una vettura che alla presenza dei poliziotti ha accelerato nonostante gli fosse stato intimato l’alt. Ne è nato un inseguimento, il guidatore dopo aver effettuato diverse manovre pericolose ed aver impattato un auto in sosta ha abbandonato la macchina per tentare di fuggire a piedi ma i poliziotti lo hanno raggiunto ed arrestato dopo una colluttazione. L’indagato è stato tratto in arresto, ritirata la patente e denunciato per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti come emerso dai successivi accertamenti. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Non si ferma all’alt e aggredisce gli agenti, arrestato 37enne napoletano

Articoli correlati

Afragola: non si ferma all’Alt e aggredisce gli agenti. Tratto in arresto un 20enne dalla Polizia di StatoBeni confiscati alla criminalità: la Città Metropolitana di Napoli proroga la scadenza dell’avviso al 31 marzo 2026 per la presentazione delle...

Fugge all’alt e aggredisce la Polizia: arrestato 37enne dopo inseguimento tra Portici ed ErcolanoNon si è fermato all’alt imposto dagli agenti e ha dato vita a un pericoloso inseguimento tra le strade di Portici ed Ercolano.

Truffe online, colpo al clan Mazzarella: arresti e sequestri

Contenuti utili per approfondire su Non si ferma all'alt e aggredisce gli...

Temi più discussi: Rai: ennesima aggressione anarchica a giornalista e troupe Tgr, ferma condanna; Anarchici a Roma, nuova aggressione a troupe Rai. Giornalista minacciata; Aggressione al pronto soccorso di Aprilia. 36enne si scaglia contro un infermiere; Aggredisce compagna e uno dei figli: arrestato.

Portici, non si ferma all'alt e aggredisce poliziotti: arrestato 37enneNon si ferma all’alt e aggredisce i poliziotti a Portici. Arrestato 37enne napoletano per resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. In particolare, gli agenti del Commissariato di Portici-E ... lostrillone.tv

Portici, non si ferma all'alt e aggredisce gli agenti: arrestato 37enneA Portici, nella mattinata di ieri, la polizia di stato ha arrestato un 37enne napoletano con l'accusa di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'intervento ... ilmattino.it

Mentre il governo #Meloni ferma anarchici e violenti, la sinistra cerca accordi con loro. Sono sempre dalla parte sbagliata! - facebook.com facebook

Si ferma Rabiot Il centrocampista del Milan con ogni probabilità salterà l’amichevole tra Francia e Colombia Le sue condizioni saranno da accertare in vista di #NapoliMilan #SerieAEnilive #DAZNBetClub #DAZN x.com