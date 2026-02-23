aggredisce gli agenti intervenuti per un danneggiamento ad avellino arrestato 36enne pregiudicato

Un 36enne ha aggredito gli agenti intervenuti per un danneggiamento ad Avellino, causando l’arresto. Durante l’intervento, l’uomo ha tentato di fuggire e ha opposto resistenza, arrivando a colpire gli agenti con un coltello e uno spray al peperoncino trovato in suo possesso. La situazione si è conclusa con la sua cattura e il sequestro degli oggetti. Sul luogo sono rimasti alcuni veicoli danneggiati e diversi testimoni.

Un arresto per resistenza, danneggiamento, porto abusivo di armi e lesioni a pubblico ufficiale: questo il bilancio dell'operazione condotta questa mattina dalla Polizia di Stato ad Avellino. Un uomo di 36 anni è stato fermato dopo essere stato sorpreso mentre danneggiava le auto in sosta con un coltello, per poi tentare la fuga in auto e aggredire gli agenti intervenuti. Un arresto ad Avellino L'episodio si è verificato nella mattinata di oggi ad Avellino, in via Roma. Alcuni cittadini hanno allertato le forze dell'ordine segnalando la presenza di un uomo che stava danneggiando le autovetture parcheggiate lungo la strada.

