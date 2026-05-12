Spaccate in centro il Consiglio boccia la proposta di FdI | Ordine pubblico competenza dello Stato

Nel centro della città, alcune vetrine sono state danneggiate in un episodio di spaccata. Il Consiglio comunale ha respinto una proposta avanzata da un partito politico, che chiedeva maggiore autonomia in materia di ordine pubblico. Durante la seduta, sono stati sostenuti e contestati vari punti di vista, e la discussione si è protratta per diverse ore. La questione della sicurezza pubblica è tornata a occupare un ruolo principale nel confronto tra le forze politiche locali.

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Bergamo. Tra accuse reciproche e ore di discussione, c’è un dato che accomuna tutti: il tema sicurezza è tornato centrale nel dibattito cittadino. Le quattro spaccate in centro in meno di una settimana diventano così un caso politico. Quella andata in scena nel Consiglio comunale di lunedì sera a Bergamo è stata una vera e propria maratona: la seduta, iniziata poco dopo le 18,15, si è chiusa soltanto intorno alle 23,30, dopo ore di confronto acceso sul tema sicurezza tra maggioranza e opposizione. Dopo l’approvazione di diverse delibere, il dibattito si è concentrato sui due ordini del giorno urgenti presentati in seguito agli episodi degli ultimi giorni.🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Stadio Ferraris, la proposta di Pastorino e Bruzzone (Linea Condivisa): "Un centro pubblico di medicina dello sport"La riqualificazione dello stadio Ferraris di Marassi può diventare l’occasione per realizzare un centro pubblico di medicina dello sport. Taser alla polizia municipale di Pisa, il Consiglio boccia la proposta di rimozioneIl dispositivo rappresenta "una deriva militarizzante" per Diritti in Comune, mentre per la maggioranza si tratta di uno "strumento intermedio" per... Argomenti più discussi: Spaccata al Bite in centro storico; Bergamo, in centro altri due negozi bersagliati dai ladri. Lo sfogo: Non ci sentiamo tutelati; Nuova spaccata in centro a Bergamo: colpita la Gelateria in galleria - Video; Spaccate in centro, il Consiglio boccia la proposta di FdI: Ordine pubblico competenza dello Stato. FdI Bergamo: Tre spaccate in pochi giorni nel cuore di #Bergamo: il negozio di musica Daminelli, la boutique Tiziana Fausti sul Sentierone e la gelateria in Galleria di via Tiraboschi. E non è la prima volta. Negli ultimi mesi diversi negozi e attività del centro so x.com Quinta spaccata in pochi giorni. Il centro città è finito nel mirinoÈ successo di nuovo, nella notte tra domenica e ieri. Il solito copione: la vetrina in frantumi per farsi largo nel negozio da dove sarebbero state rubate borse e alcune paia di scarpe. È la quinta sp ... ilgiorno.it