Taser alla polizia municipale di Pisa il Consiglio boccia la proposta di rimozione

Il Consiglio comunale di Pisa ha deciso di respingere giovedì 12 marzo la mozione presentata dalla coalizione di opposizione Diritti in Comune, che chiedeva la rimozione del taser dalla dotazione della polizia municipale. La proposta di eliminare l’arma non è stata approvata, così come i due ordini del giorno collegati presentati dai consiglieri comunali Dalia.

Il dispositivo rappresenta "una deriva militarizzante" per Diritti in Comune, mentre per la maggioranza si tratta di uno "strumento intermedio" per ridurre i rischi di agenti e cittadini Il Consiglio comunale di Pisa ha respinto giovedì 12 marzo la mozione presentata dalla coalizione di opposizione Diritti in Comune di eliminazione del taser dalle dotazioni della polizia municipale, bocciando anche i due ordini del giorno collegati presentati dai consiglieri comunali Dalia Ramalli (Pd) e Emilia Lacroce (La Città delle Persone). La proposta era stata presentata precedentemente in Seconda Commissione consiliare permanente, che aveva già espresso parere contrario. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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