Stadio Ferraris la proposta di Pastorino e Bruzzone Linea Condivisa | Un centro pubblico di medicina dello sport

Due esponenti della Linea Condivisa hanno proposto di trasformare la riqualificazione dello stadio Ferraris di Marassi in un centro pubblico dedicato alla medicina dello sport. L’idea prevede di sfruttare l’area in fase di ristrutturazione per creare uno spazio destinato a servizi medici e attività sportive, senza specificare ulteriori dettagli sul progetto o sui finanziamenti previsti. La proposta si inserisce nel quadro di interventi previsti per l’area.

La riqualificazione dello stadio Ferraris di Marassi può diventare l’occasione per realizzare un centro pubblico di medicina dello sport. Ne sono convinti il consigliere regionale Gianni Pastorino e il consigliere comunale Filippo Bruzzone (Linea Condivisa), che dopo la presentazione del progetto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Dopo la presentazione del progetto di riqualificazione dello stadio Luigi Ferraris, si è acceso il dibattito tra maggioranza, opposizione, cittadini, commercianti e tifosi. Lo studio, elaborato da Officina Architetti su incarico di Genoa e Sampdoria, prevede un costo - facebook.com facebook

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