Sovrappeso e obesità infantile in Italia | il 27,9% dei ragazzi ne soffre a causa dei divari economici I dati

In Italia, circa il 28% dei bambini e degli adolescenti è sovrappeso o obeso, secondo i dati più recenti. La situazione è influenzata dai divari economici, che determinano differenze nelle abitudini alimentari e nello stile di vita. Crescere in famiglie con risorse limitate può incidere sulla salute dei più giovani, lasciando tracce visibili sul loro corpo. Questi numeri evidenziano come le condizioni economiche possano avere un impatto diretto sulla crescita e sul benessere dei bambini.

Crescere in una famiglia con scarse disponibilità finanziarie lascia segni visibili sul corpo dei più piccoli. Il Rapporto Innocenti 20 dell'Unicef, intitolato "Unequal Chances", solleva un velo su una realtà dolorosa che riguarda da vicino il nostro Paese. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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