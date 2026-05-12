Sotto lo stesso cielo una performance tra immagine voce e corpo a Vasto

Da chietitoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio alle 19 si terrà al teatro Madonna dell’Asilo di Vasto lo spettacolo intitolato “Sotto lo stesso cielo”. La performance, ideata e diretta da Giorgia Berardi e Michele Di Spalatro, coinvolge elementi di immagine, voce e corpo. L’evento rappresenta un appuntamento artistico nel calendario locale, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sulla durata dello spettacolo.

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Domenica 17 maggio, alle ore 19, al teatro Madonna dell’Asilo di Vasto, andrà in scena “Sotto lo stesso cielo”, una performance ideata e diretta da Giorgia Berardi e Michele Di Spalatro.Il progetto nasce dall’incontro tra linguaggi diversi — cinema, parola e movimento scenico — e si sviluppa come.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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