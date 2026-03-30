Corpo senza vita sotto una valanga vicino Ortisei | potrebbe essere lo studente cinese scomparso da Viterbo

Una salma è stata trovata sotto una valanga nella val di Funes, vicino Ortisei. Secondo le prime informazioni, potrebbe trattarsi di un giovane studente cinese scomparso da Viterbo. Le autorità stanno indagando sulla compatibilità dei dettagli con il caso di scomparsa del giovane. I soccorritori stanno inoltre lavorando per recuperare il corpo e verificare l’identità.

Una salma è stata ritrovata sotto una valanga in val di Funes: secondo le prime informazioni potrebbe trattarsi di Huang Peng, giovane studente cinese scomparso da Viterbo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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