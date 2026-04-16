Torino sotto i cumulonembi | lo scontro tra cielo e la Mole

Giovedì 16 aprile 2026, alle 20:35, il cielo sopra Torino si è coperto di cumulonembi, creando uno scenario impressionante sulla città. Un fotografo ha immortalato questa scena, evidenziando l’enorme altezza e la massa delle nubi che si stagliavano sopra la Mole. L’immagine mostra chiaramente il contrasto tra il paesaggio urbano e la forza della natura, con le nubi che si estendevano minacciose nel cielo.

Il paesaggio urbano di Torino ha offerto uno spettacolo visivo di rara intensità alle 20:35 di giovedì 16 aprile 2026, quando il fotografo Minato ha catturato l’imponente presenza di cumulonembi che sovrastano la città. L’immagine documenta il dialogo estetico tra le formazioni nuvolose tipiche della stagione primaverile e la silhouette della Mole Antonelliana, in un momento in cui l’atmosfera è caratterizzata da forti dinamiche meteorologiche. La dinamica dei contrasti termici nel cielo torinese. Le nubi verticali immortalate da Minato non sono semplici elementi decorativi, ma il risultato diretto delle trasformazioni climatiche che accompagnano il passaggio verso i mesi più caldi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino sotto i cumulonembi: lo scontro tra cielo e la Mole Notizie correlate Torino, spaccio sotto la Mole: 5 arresti per 176 vendite di drogaCinque giovani tra i 20 e i 30 anni sono stati arrestati dai carabinieri nel quartiere Santa Giulia a Torino per spaccio di stupefacenti in una zona... Leggi anche: Una intera città coinvolta, 18 mostre in luoghi museali, ma anche nel cuore di Torino, sotto i portici o presso la Mole