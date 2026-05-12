Sostenibilità e futuro Al Real Collegio torna il ’Lucca Tissue Planet’ Attese 40 aziende

Da domani a venerdì, al Real Collegio nella Tissue Valley lucchese, si svolge il “Lucca Tissue Planet”, un evento organizzato da “Toscotec – A Voith Company”. L’iniziativa riunisce circa 40 aziende del settore cartario, con focus su sostenibilità e sviluppo di nuovi talenti. La manifestazione si svolge nel cuore di un’area nota per la produzione di cartone e tissue, coinvolgendo operatori e professionisti del comparto.

È nel cuore della Tissue Valley lucchese che “Toscotec – A Voith Company” propone da domani a venerdì al Real Collegio, il doppio evento dedicato alla sostenibilità e ai futuri talenti di uno dei settori più importanti dell’industria cartaria del comparto lucchese. “Tissue Planet Future Insights“ e “Tissue Planet NextGen”, rappresentano infatti due approfondimenti di grande rilievo a livello internazionale, dove il confronto prevede oltre 300 partecipanti e la presenza di 40 società che provengono da 25 Paesi diversi. Sostenibilità e formazione delle nuove generazioni, confronto tra aziende cartarie e innovazione tecnologica, transitando da importanti e strategici comparti dell’università: da quella di Pisa a Imt Alti Studi, e ancora Bocconi.🔗 Leggi su Lanazione.it

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