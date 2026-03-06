lucca gustosa fa tris il via oggi al real collegio

Oggi prende il via a Lucca la quarta edizione di Lucca Gustosa, una rassegna dedicata alle eccellenze enogastronomiche e alla cultura del cibo. L’evento si svolge nel centro storico e vede coinvolte diverse realtà locali. La manifestazione è stata ideata dall’amministrazione comunale e si svolgerà al Real Collegio, attirando appassionati e operatori del settore.

Lucca Gustosa ai nastri di partenza. A partire da oggi il centro storico ospiterà la quarta edizione della rassegna ideata dall’amministrazione comunale e dedicata alle eccellenze enogastronomiche, alla cultura del cibo e alla valorizzazione del territorio. Per tre giorni la città diventerà un grande palcoscenico del gusto tra mercati nelle piazze, degustazioni, laboratori, incontri culturali e ospiti di rilievo nazionale. Con la direzione artistica di Peppone Calabrese – volto del programma Linea Verde di RaiUno – la manifestazione si conferma come un appuntamento capace di unire divulgazione, intrattenimento e promozione delle eccellenze locali, con un programma diffuso che coinvolge luoghi simbolo della città e numerosi protagonisti del mondo della cultura gastronomica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

