Lucca Bimbi al Real Collegio | 10 anni di magia e avventura per famiglie

A Lucca si celebra il decimo anniversario di un evento dedicato alle famiglie, ospitato presso il Real Collegio. Per dieci anni, l’iniziativa ha proposto attività rivolte ai bambini, tra cui sessioni di addestramento con personaggi ispirati a supereroi e momenti di scoperta delle emozioni nell’Oasi della Felicità. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e prevede diverse attività pensate per coinvolgere i più giovani.

? Cosa scoprirai Come possono i bambini addestrarsi con Capitan America e Spiderman?. Quali attività permettono di scoprire le emozioni nell'Oasi della Felicità?. Chi potrà entrare gratuitamente all'evento insieme alla propria famiglia?. Come funziona il sistema per uscire e rientrare liberamente in centro?.? In Breve Sabato 9 e domenica 10 maggio dalle 10:00 alle 19:00 al Real Collegio.. Estrazioni giornaliere di giocattoli per 5 vincitori ogni pomeriggio verso le 18:00.. Ingresso gratuito per bambini sotto i 2 anni e persone con disabilità.. Percorsi tematici includono Pompieropoli, Ludodanza, Ju jitsu e la nuova Oasi della Felicità.. Il Real Collegio di Lucca ospiterà sabato 9 e domenica 10 maggio la decima edizione di Lucca Bimbi, un appuntamento che celebra dieci anni di attività dedicate alle famiglie.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lucca Bimbi al Real Collegio: 10 anni di magia e avventura per famiglie Notizie correlate Leggi anche: Lucca Gustosa fa tris. Il via oggi al Real Collegio Di Fiaba in Favola. Evento speciale al Real CollegioSabato 21 e domenica 22 marzo, un weekend in cui le fiabe e le favole prendono vita. Contenuti utili per approfondire Torna al Real Collegio Lucca Bimbi, evento dedicato ai più piccoli e alle famiglieTra le attrazioni di punta di questa edizione spicca la Magic Balloon Experience, poi gli incontri con i personaggi più amati ... luccaindiretta.it Lucca Bimbi compie dieci anni: il Real Collegio si trasforma in un regno di magiaSabato 9 e domenica 10 maggio l’edizione del decennale con oltre 50 eventi, le 'Academy' con passaporto e spettacoli dal vivo. Tutto in un unico biglietto ... luccaindiretta.it