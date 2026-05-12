Sostanze psichedeliche contro la depressione resistente | lo studio della Clinica Psichiatrica di Chieti alle Iene VIDEO
Un servizio delle Iene ha mostrato le esperienze di quattro pazienti affette da depressione resistente ai farmaci, sottolineando l’uso di sostanze psichedeliche come possibile trattamento. La clinica psichiatrica di Chieti ha condotto uno studio su questa terapia e ha condiviso alcuni risultati. Il video include le testimonianze di chi ha affrontato questa condizione e ha sperimentato, sotto supervisione medica, un percorso con sostanze psichedeliche.
Le storie personali di quattro pazienti affette da una profonda depressione, resistente anche ai farmaci. La sperimentazione iniziata lo scorso febbraio nella Clinica psichiatrica dell'ospedale Santissima Annunziata, diretta dal professor Giovanni Martinotti, con la Psilocibina, principio attivo.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Psilocibina e depressione resistente: un passaggio storico per la ricerca clinica italiana
Notizie correlate
Medicina psichedelica: a Chieti il primo trial italiano sulla psilocibina contro la depressione resistenteL’Italia entra nell’era della medicina psichedelica e Chieti diventa il centro di un importante passo nella ricerca scientifica.
Leggi anche: Psilocibina contro la depressione resistente, arriva l’ok definitivo dall’Europa: Roma e Chieti in prima fila