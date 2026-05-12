Sostanze psichedeliche contro la depressione resistente | lo studio della Clinica Psichiatrica di Chieti alle Iene VIDEO

Un servizio delle Iene ha mostrato le esperienze di quattro pazienti affette da depressione resistente ai farmaci, sottolineando l’uso di sostanze psichedeliche come possibile trattamento. La clinica psichiatrica di Chieti ha condotto uno studio su questa terapia e ha condiviso alcuni risultati. Il video include le testimonianze di chi ha affrontato questa condizione e ha sperimentato, sotto supervisione medica, un percorso con sostanze psichedeliche.

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