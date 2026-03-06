Psilocibina contro la depressione resistente arriva l’ok definitivo dall’Europa | Roma e Chieti in prima fila

L’Unione Europea ha dato l’autorizzazione definitiva a un trial clinico che utilizza la psilocibina, la sostanza presente nei “funghi magici”, per il trattamento della depressione resistente ai farmaci. In Italia, Roma e Chieti sono le città coinvolte nello studio, che rappresenta la prima sperimentazione di questo tipo nel paese. Il progetto mira a valutare l’efficacia della sostanza in pazienti che non rispondono ai trattamenti tradizionali.

Gli studi effettuati sono promettenti. Possibile fare sole dosi in un anno. L'Aifa scrupolosa nel verificare la sostanza Per la prima volta nel nostro Paese parte un trial clinico sull'uso della psilocibina – la sostanza attiva dei "funghi magici" – che verrà provata nel trattamento della depressione resistente ai farmaci. Un passo storico, in un'iniziativa promossa dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche (DNISC) e dalla Cattedra di Psichiatria dell'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara. Tra i centri scelti per la sperimentazione il dipartimento di salute mentale dell'Asl Roma 5 diretto da Giuseppe Nicolò, vice coordinatore del tavolo nazionale sulla salute mentale.