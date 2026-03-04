Medicina psichedelica | a Chieti il primo trial italiano sulla psilocibina contro la depressione resistente

A Chieti è stato avviato il primo trial italiano sulla somministrazione di psilocibina per trattare la depressione resistente. La sperimentazione coinvolge pazienti affetti da questa condizione e rappresenta un passo concreto nel campo della medicina psichedelica in Italia. La ricerca è condotta da un team di studiosi specializzati e si svolge in una struttura dedicata alla sperimentazione clinica.

L'Italia entra nell'era della medicina psichedelica e Chieti diventa il centro di un importante passo nella ricerca scientifica. Per la prima volta nel Paese prende infatti il via un trial clinico sull'uso della psilocibina, la sostanza attiva dei cosiddetti "funghi magici", che verrà testata nel trattamento della depressione resistente ai farmaci. L'iniziativa è promossa dall'Istituto superiore di sanità, dal dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze cliniche (Dnisc) e dalla cattedra di psichiatria dell'università d'Annunzio di Chieti-Pescara. Per discutere le prospettive di questa ricerca il 6 e 7 marzo 2026 si terrà un convegno internazionale all'auditorium del Cast nel campus universitario di Chieti.