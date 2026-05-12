A Prato si registra il numero più alto di minorenni mai iscritti a scuola in Italia, con circa 300 ragazzi che non hanno mai frequentato un percorso scolastico. La città presenta anche un basso tasso di diplomati e laureati rispetto ad altre aree del paese. Questi dati evidenziano una situazione critica nel settore dell’istruzione locale, suscitando preoccupazioni sulla possibilità di migliorare l’accesso e la continuità scolastica.

Prato, 12 maggio 2026 – Prato ancora da record per abbandono scolastico, ma anche in negativo per tasso di diplomati e laureati. E c’è un altro dato inquietante: 300 minorenni residenti in città non sono stati mai iscritti a scuola, con il 73% di questi di nazionalità cinese. Sono i numeri presentati ieri dall’Osservatorio sulla povertà educativa, la dispersione e l’abbandono scolastico promosso dal commissario straordinario Sammartino che, oltre al Comune, coinvolge l’Agenzia regionale per il lavoro (Arti), l’Ufficio scolastico provinciale, la Provincia, il Pin, il Cpia e la rete dei dirigenti scolastici. Lo studio è stato realizzato...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sos abbandono studi, Prato record in Italia: in città 300 minorenni mai iscritti a scuola

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