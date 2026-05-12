Sorpresa spunta uno squalo al porto turistico | VIDEO

Nelle ultime ore è circolato un video che mostra uno squalo mentre nuota nelle acque del porto turistico di Ancona. Il filmato è stato condiviso tramite chat e messaggi online, attirando l’attenzione di chi frequenta o osserva la zona. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato la presenza dell’animale, ma il video ha fatto discutere tra i residenti e i visitatori della zona.

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