Sorpresa spunta uno squalo al porto turistico | VIDEO
Nelle ultime ore è circolato un video che mostra uno squalo mentre nuota nelle acque del porto turistico di Ancona. Il filmato è stato condiviso tramite chat e messaggi online, attirando l’attenzione di chi frequenta o osserva la zona. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato la presenza dell’animale, ma il video ha fatto discutere tra i residenti e i visitatori della zona.
ANCONA - Nelle ultime ore sta girando sulle chat Whatsapp e non solo il video di uno squalo intento a nuotare nelle acque del porto turistico di Ancona. "Leggi le notizie di AnconaToday su WhatsApp: iscriviti al canale" Non si sa se il filmato sia di oggi o di qualche tempo fa. Fatto sta che.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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