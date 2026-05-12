Sordocecità e volontariato | la storia di Mara Tatiana

In Italia, numerose persone si dedicano al volontariato, una realtà consolidata nel paese. Tra queste figura una donna che, nonostante la sordocecità, ha scelto di impegnarsi in attività di supporto e assistenza. La sua storia rappresenta un esempio di come l’impegno volontario possa coinvolgere anche chi affronta sfide sensoriali significative. La vicenda ha attirato l’attenzione su come la partecipazione civica si manifesti in molte forme diverse.

In Italia ci sono moltissime persone che svolgono attività di volontariato, una tendenza che è, fortunatamente, radicata e diffusa.Fare questa scelta, in qualunque sua forma, per tanti significa intraprendere un vero e proprio percorso di crescita personale, che arricchisce chi lo svolge e offre.🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Lavoro, autonomia e sordocecità: la storia di FrancescaIn Italia sono migliaia le persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale — pari allo 0,7% della popolazione — che vivono una condizione...

Tatiana Bucci, sopravvissuta ad Auschwitz da bambina, racconta la sua storia agli studenti e alla cittàSabato 21 marzo il Teatro Galli accoglie Tatiana Bucci, una delle due bambine italiane sopravvissute all'orrore di Auschwitz: una testimone vivente...