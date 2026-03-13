Tatiana Bucci sopravvissuta ad Auschwitz da bambina racconta la sua storia agli studenti e alla città

Sabato 21 marzo, al Teatro Galli, sarà presente Tatiana Bucci, una delle due bambine italiane sopravvissute ad Auschwitz. La sua testimonianza sarà rivolta agli studenti e alla città, portando alla luce la sua esperienza durante l’Olocausto. Bucci, sopravvissuta da bambina, condividerà il ricordo di quegli anni e della sua prigionia nel campo di concentramento.

Sabato 21 marzo il Teatro Galli accoglie Tatiana Bucci, una delle due bambine italiane sopravvissute all'orrore di Auschwitz: una testimone vivente della Shoah, portatrice di una memoria che appartiene all'intera umanità.Sul palcoscenico del teatro più importante della città, di fronte a centinaia di studenti e cittadini, risuonerà una voce preziosa - quella di chi ha vissuto sulla propria pelle la deportazione, la separazione, l'annientamento e il miracolo del ritorno alla vita. La testimonianza di Tatiana Bucci attraverserà i momenti cruciali di una storia che è anche storia del Novecento: la deportazione dal campo di Fossoli, l'arrivo nel lager di Auschwitz-Birkenau, la separazione dai familiari, l'infanzia violata dalla brutalità del regime nazista, e infine la liberazione e il difficile ritorno alla vita. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Articoli correlati Leggi anche: Malattie rare, Francesca racconta la storia di sua figlia Sofia: «La mia bambina dagli occhi belli» “Salerno e la sua storia millenaria": parte il progetto rivolto agli studenti delle scuole superioriAl centro del progetto, lo studio del territorio dell’antico Principato di Salerno e della Scuola Medica Salernitana, autentico faro di sapere del... Approfondimenti e contenuti su Tatiana Bucci Discussioni sull' argomento Tatiana Bucci al liceo Maffei / Notizie / Novità / Homepage; La superstite dell’olocausto Tatiana Bucci al liceo Maffei di Riva. La sopravvissuta ad Auschwitz Tatiana Bucci al Teatro Galli: incontro con 400 studentiUn appuntamento straordinario, uno di quelli destinati a lasciare il segno. Sabato 21 marzo alle ore 10, il Teatro Galli accoglierà Tatiana Bucci, una delle due bambine italiane sopravvissute all'orro ... altarimini.it Tatiana Bucci al liceo Maffei di Riva del GardaIl liceo «Andrea Maffei» in collaborazione con Living Memory e la Fondazione Museo Storico del Trentino propone martedì 17 marzo l’incontro con Tatiana Bucci, sopravvissuta assieme alla sorella Andra ... ladigetto.it