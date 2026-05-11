Lavoro autonomia e sordocecità | la storia di Francesca

Da today.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia vivono circa 50.000 persone sordocieche o con plurideabilità psicosensoriale, pari allo 0,7% della popolazione. La loro condizione rimane poco conosciuta e rappresenta una realtà complessa, spesso invisibile. La storia di una donna sordocieca che ha affrontato sfide legate al lavoro e all’autonomia mette in luce le difficoltà quotidiane di questa comunità. La mancanza di servizi adeguati e di supporto specifico contribuisce a rendere ancora più difficile la vita di queste persone.

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In Italia sono migliaia le persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale — pari allo 0,7% della popolazione — che vivono una condizione ancora poco conosciuta e complessa.La sordocecità, infatti, rende difficili molte delle azioni che vengono svolte durante la giornata, come.🔗 Leggi su Today.it

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