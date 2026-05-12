Sorana Cirstea vola in semifinale a Roma | Non c'è una data di scadenza per i sogni
Sorana Cirstea ha raggiunto le semifinali del torneo di Roma dopo aver sconfitto Jelena Ostapenko. La tennista rumena, che ha 36 anni, ora attende di conoscere l’avversaria tra Coco Gauff e Andreeva. La giocatrice ha detto che non esiste una data di scadenza per i sogni, lasciando intuire la sua determinazione a proseguire la corsa nel torneo.
La 36enne tennista rumena ha battuto Ostapenko e adesso attende una tra Coco Gauff e Andreeva. "L'età è solo un numero. Giocare qui ed essere in semifinale a Roma è assolutamente incredibile".🔗 Leggi su Fanpage.it
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