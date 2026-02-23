Brasile 35enne assolto dall'accusa di stupro dopo aver sposato una 12enne | C'era il consenso
Un uomo di 35 anni è stato assolto dall'accusa di stupro dopo aver dichiarato di aver avuto il consenso di una bambina di 12 anni, con cui si era
Fa discutere la sentenza di un Tribunale brasiliano che ha assolto un uomo di 35 anni che aveva "sposato" una bambina di 12 anni: l'uomo era accusato di stupro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Squalificato per aver “violato le parti intime” dell’avversario, l’arbitro: “Faticava a parlare”Il capitano dello Swindon Town, Ollie Clarke, è stato squalificato per sette giornate dalla Football Association a causa di un comportamento ritenuto grave durante una partita, coinvolgendo un episodio che ha portato all’espulsione per aver violato le parti intime di un avversario.
Stefano dall’Emilia ad Affari Tuoi: “Casa nostra colpita dall’alluvione” e accetta l’offerta: quanto c’era nel suo paccoStefano dall'Emilia Romagna, colpito dall’alluvione, racconta di aver perso la casa.
Federica Brignone alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 ha fatto qualcosa di “fuori dalla portata degli esseri umani”, come ha detto Paolo De Chiesa. E infatti non servono aggettivi: basta inchinarsi. La 35enne valdostana conquista due ori (SuperG e gigante) - facebook.com facebook