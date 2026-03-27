Durante il match al Miami Open tra Jannik Sinner e Alex Michelsen, è stata notata la presenza di Sorana Cirstea nel box del tennista italiano. La giocatrice rumena si trovava tra il pubblico, attirando l’attenzione di spettatori e telecamere presenti all’evento. La sua presenza nel contesto del torneo ha suscitato curiosità tra gli appassionati di tennis.

La presenza di Sorana Cirstea nel box di Jannik Sinner durante il match contro Alex Michelsen al Miami Open non è passata inosservata e ha immediatamente attirato l’attenzione di pubblico e telecamere. La tennista rumena, eliminata negli ottavi del torneo femminile da Coco Gauff, è rimasta in Florida e poco prima dell’incontro è stata ripresa mentre conversava in modo disteso con Sinner e con Darren Cahill, storico allenatore dell’azzurro. Successivamente Cirstea si è accomodata proprio nell’area riservata allo staff del numero due del mondo, seguendo con attenzione una partita rivelatasi più impegnativa del previsto, nella quale Sinner ha dovuto gestire un avversario aggressivo e molto brillante come Michelsen. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sorana Cirstea, clamoroso all'angolo di Jannik Sinner: chi è la rumena

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