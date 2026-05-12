Sora compra online un motore d’auto inesistente | denunciato un 30enne

Un uomo di 30 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato per aver acquistato online un motore per auto inesistente, del valore di 1300 euro. La vittima aveva effettuato l’acquisto tramite un sito internet, ma il motore non è mai stato consegnato. La denuncia arriva dopo le indagini condotte dagli agenti, che hanno ricostruito la vicenda e identificato l’autore della presunta truffa.

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La Polizia di Stato ha denunciato un 30enne, ritenuto responsabile di una presunta truffa ai danni di un cittadino che aveva acquistato online un motore per auto del valore di 1300 euro. L’indagine è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sora ed è partita dopo la.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Avella, motore acquistato online ma mai consegnato: denunciato un 30enne per truffaLa vittima aveva versato oltre 3mila euro dopo aver risposto a un annuncio su un sito di compravendita. Avella, motore online a prezzo vantaggioso: smascherata truffa, 30enne denunciato dai CarabinieriI Carabinieri della Stazione di Avella hanno deferito in stato di libertà un 30enne della provincia di Caserta, ritenuto responsabile di truffa. Argomenti più discussi: Sora, usa la carta del padre ricoverato per acquisti online: denunciato il figlio; Sora: denunciato dalla Polizia di Stato figlio che utilizzava carta di credito del genitore. - Polizia di Stato; Sora, Utilizza la carta del padre ricoverato: denunciato; Sora - Diretta. tutti sono Sora tutti sono Snake la serie di giochi Final Fantasy è un'antologia devi giocare il prequel prima dell'originale ogni gioco della serie è su un dispositivo diverso e ogni gioco è canonico, anche il gioco simile a Dance Dance Revolution Amico, reddit Ennesimo incidente mortale sulla SS 690 #Avezzano Sora. Un Tir è precipitato dal viadotto di Civitella Roveto. #Abruzzo Web Marsica Pescara Chieti Teramo L'Aquila Sulmona Lanciano Vasto Giulianova Sora Cassino Rieti #Roma Napoli abruzzoweb.it/tragi x.com