Avella motore online a prezzo vantaggioso | smascherata truffa 30enne denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri di Avella hanno denunciato un uomo di 30 anni residente nella provincia di Caserta, accusato di aver messo in atto una truffa online riguardante la vendita di un motore a un prezzo vantaggioso. L’indagine ha portato al sequestro di documenti e alla ricostruzione delle modalità con cui l’uomo avrebbe ingannato la vittima. Nessun dettaglio sui soggetti coinvolti o sui risvolti dell’indagine è stato ancora diffuso.

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